Transportistas de carga levantan paro

Los transportistas de carga de Panamá levantaron la huelga indefinida que iniciaron ayer para denunciar que las navieras intentan acaparar el negocio del traslado dentro del país de la mercancía nacionalizada.

Demetrio Santamaría, de la Coordinadora de Transporte de Carga, anunció que se levantaba el paro a nivel nacional luego del acuerdo con las navieras internacionales, en el que el Gobierno Nacional sirvió como garante.

Las navieras se comprometieron a no transportar carga por el territorio ni intervenir en la decisión de los clientes de utilizar el transporte que deseen..

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez indicó que “las navieras y subsidiarias no descargarán ni comercializarán los servicio de transporte de carga terrestre, las navieras no van a intervenir en la libertad que tienen los clientes de escoger a sus transportistas".

Los compromisos pactados entre las partes comprenden que las navieras y subsidiarias no mercadearán, ni comercializarán, el servicio de transporte de carga en el territorio nacional, ya que reconocen que su actividad es el transporte marítimo internacional y no el transporte terrestre en respeto a la legislación panameña vigente.



De igual forma, incluye que los usuarios de las navieras podrán escoger a las empresas que requieran para el servicio de transporte de carga, sin que haya injerencia de éstas.

Cabe destacar que el único gremio empresarial que apoyó a los transportistas y coadyuvó para que se firmara el acuerdo que dio fin al paro fue la Asociación de Armadores de Panamá (ARPA).

"El 'hub' (nodo) logístico de Panamá mueve de 4 a 5 millones de contenedores cada año, nosotros (transportistas), los aduaneros y la gente que está atendiendo el 'hub' logístico solamente maneja el 15 % de ese gran total por año" dijo Rojas.

Los transportistas con sus mulas y camiones habían mantenido bloqueada las entradas a los puertos de Panamá, Colón y Paso Canoas (área fronteriza), Chiriquí.



Por algunos minutos cerraron algunas vías. A esta huelga se había unido los corredores de aduanas.



Por más de 27 horas de huelga, los transportistas se mantuvieron firmes y exigían que las empresas navieras no los desplacen de su fuente de trabajo. "Saquen sus manos del negocio", exigen los trabajadores.



Abdiel Recuero y Gilberto Soto, dirigentes de la Cámara de Transporte de Carga, manifestaron más temprano que la última palabra en este conflicto lo tiene el Gobierno Nacional.

Recuero manifestó que han agotado todas las vías de negociación desde el año 2019, sin embargo, las empresas navieras persisten en prácticas desleales para tomarse el negocio de transporte terrestre e incumplir los acuerdos.

El dirigente manifestó que desde la noche del jueven habían tenido acercamientos con representantes del Gobierno Nacional para iniciar un diálogo, pero, aún no hay nada en firme.

En tanto, el sector empresarial está preocupado por las pérdidas que causa esta huelga por parte del sector del transporte de carga. Exhortaron a las partes en conflicto sentarse a dialogar y lograr consensos.