Transportistas no podrán manejar en chancletas ni camiseta

Panamá, 29 sep – Los cambios en el transporte público comenzaron este lunes, con nuevas medidas que buscan mejorar la atención a los usuarios, informó Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (CANATRA).

Entre las disposiciones más destacadas, los conductores no podrán manejar en chancletas, pantalones cortos o camisetas, y deberán cumplir otras normas disciplinarias para garantizar un servicio más ordenado y seguro.

Collado reiteró que CANATRA está dispuesto a implementar todas las mejoras necesarias, pero advirtió que si la Asamblea Nacional insiste en aprobar un anteproyecto de ley presentado por los diputados Neftalí Zamora y Edwin Vergara, que supuestamente busca modernizar el transporte, se declararán en huelga nacional.

El dirigente explicó que el gremio representa a 340 empresas a nivel nacional y que todas las provincias han expresado su respaldo, sumándose así a la posible huelga.

“Esta acción va dirigida exclusivamente a la Asamblea Nacional, no al Ejecutivo. Ya existe una mesa de diálogo con la ministra Dinoska Montalvo para tratar los problemas del transporte”, aclaró Collado, quien cuestionó la calidad del anteproyecto y defendió los derechos adquiridos por años de regulación del sector.