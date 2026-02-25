Nacional - 25/2/26 - 05:43 PM

Transportistas reclaman control y mejoras en terminal de buses de Colón

En representación de los buses Panamá–Colón, Luis Rodríguez explicó que los transportistas no tienen acceso ni control sobre los fondos que se recaudan en la terminal.

 

Por: Diómedes Sánchez/Crítica -

Una paralización del servicio de transporte llevaron a cabo este miércoles los transportistas de la provincia de Colón, exigiendo mejoras a la actual estructura que alberga la terminal de buses que funciona en la ciudad de Colón.

Los transportistas solicitan una resolución que les permita operar la actual terminal de buses ubicada en Calle 13, avenida Bolívar.

Actualmente, esta estructura enfrenta graves problemas como falta de agua, acumulación de basura, desaseo y, sobre todo, está abandonada administrativamente.

Indicó que esos recursos podrían utilizarse para mejorar las instalaciones.

Rodríguez también dejó claro que los transportistas no tienen relación alguna con la nueva terminal que se construye, proyecto que, afirmó, se realizó sin consulta con quienes operan en la actual.

Por su parte, Julio Hernández, gobernador de la provincia, manifestó que se escucharon las peticiones del sector y que se acordó mediar con la Dirección Nacional de Transporte para buscar una solución en los próximos días.
Señaló además que la ley permite la existencia de varias terminales y que serán los propios transportistas quienes decidan a cuál acudir.

Como primer paso, se acordó realizar una jornada de limpieza este sábado en la terminal de Calle 13.

