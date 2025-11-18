Nacional - 18/11/25 - 12:23 PM

Traslado humanitario: Retorno de 102 migrantes venezolanos a su país

Por: Diómedes Sánchez S -

El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá llevó a cabo a principios de esta semana un operativo humanitario para trasladar a 102 migrantes de flujo inverso, norte-sur, desde el puerto TMSC (Terminal Marítimo Servicio Colón). Los migrantes, todos de nacionalidad venezolana, incluyen 69 adultos y 33 menores de edad.

El grupo fue embarcado en la nave SENAN L-303 presidente Manuel Amador Guerrero, con destino a Puerto Obaldía, en la Comarca Guna Yala. Desde allí, los migrantes deberán continuar su viaje hacia su país de origen, Venezuela.

El flujo de migrantes de norte a sur se ha incrementado en los últimos meses debido a que muchos han intentado ingresar a Panamá y no han podido, lo que los obliga a regresar. 

A través de la provincia de Colón, estos migrantes utilizan los puertos marítimos de La Guayra y Miramar, en la Costa Arriba de Colón, para abordar botes que los trasladan a Colombia y de allí continuar su travesía.

El operativo forma parte de las acciones del Servicio Nacional de Migración para garantizar el bienestar de los migrantes y facilitar su retorno a casa en condiciones seguras.
 

