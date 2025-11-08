Traumas y colisiones, entre los más atendidos por la CSS en fiestas patrias

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la primera fase de la Alerta Verde Institucional, desarrollada desde las 12:00 mediodía del 1 de noviembre hasta las 7:00 de la mañana del 6 de noviembre, se atendieron 20,036 casos en las distintas unidades ejecutoras a nivel nacional.

Del total de atenciones, 18,245 correspondieron a morbilidad común y 1,805 a casos de trauma. El área de Panamá Metro concentró la mayor cantidad de reportes, con 7,263 casos, seguida de Panamá Oeste, con 2,574 casos.

Entre las atenciones críticas registradas, se contabilizaron 1,157 fueron traumas leves, 110 colisiones, 42 heridas por arma blanca, 28 casos de quemaduras, 20 heridas por arma de fuego y 18 atropellos.

La segunda fase de la Alerta Verde Institucional inicia este sábado 8 de noviembre a las 12:00 mediodía y se extenderá hasta el martes 11 de noviembre a las 7:00 a.m. Para este operativo, la CSS ha dispuesto de más de 5,000 funcionarios a nivel nacional, entre médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos.

La tercera y última fase de la Alerta Verde Institucional se activará el jueves 27 de noviembre de 2025 a las 6:00 p.m., y se mantendrá vigente hasta el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 7:00 a.m.