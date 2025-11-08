Una tala de árbol provocó falla en línea de transmisión eléctrica

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) informó que la tala de un árbol en el sector de La Unión de Chilibre, registrada la mañana de este sábado, provocó una falla en el Sistema de Interconectado Nacional (SIN) y afectó el suministro de agua en Colón y parte de Panamá.

Según el comunicado, el árbol fue cortado fuera del área de servidumbre, lo que provocó que este cayera sobre la red eléctrica, afectando los conductores y generando la suspensión temporal del servicio.

"A las 10:32 a.m. se registró la apertura automática de la línea 115-4A y, tres segundos después, de la línea 115-3A, lo que ocasionó la falta de suministro eléctrico en Colón y parte de Chilibre", destacó ETESA.

De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y, a las 11:53 a.m., se declaró código blanco, restableciendo el servicio en su totalidad, añade la empresa eléctrica.

Además, ETESA exhorta a la población a evitar la tala no autorizada de árboles en áreas cercanas a las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, ya que esta práctica representa un grave riesgo para la seguridad de las personas y puede ocasionar interrupciones en el suministro eléctrico a nivel nacional.