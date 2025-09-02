Travesía mortal: Niños cruzan ríos crecidos en puentes de bejuco

Las intensas lluvias de los últimos días han provocado el desbordamiento de ríos y quebradas en la comarca Ngäbe-Buglé, generando un grave peligro para las comunidades de difícil acceso. En sectores como Guayabito, Agua de Salud, Virotal, Alto Galera, Llano Salina y Alto Balsa, los pobladores improvisan puentes colgantes con troncos, bejucos y alambres, arriesgando sus vidas cada vez que deben cruzar.

Los más vulnerables son los niños, quienes cada mañana enfrentan estas peligrosas corrientes con sus mochilas al hombro, decididos a llegar a la escuela. Según testimonios locales, ya se han reportado casos de menores arrastrados por las aguas, convirtiendo el camino hacia la educación en una ruta de alto riesgo.

“Ya se han perdido vidas de niños en estas aguas. Nadie quiere que sus hijos mueran de esta manera, pero tampoco que crezcan sin educación”, expresó entre lágrimas Jovita Miranda, vocera comunitaria, quien denunció que las autoridades han ignorado sus llamados durante años.

Los moradores aseguran haber enviado solicitudes al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y al Ministerio de Educación, exigiendo la construcción de puentes seguros. Sin embargo, afirman que sus peticiones no han sido respondidas. Mientras tanto, continúan cruzando sobre pasarelas precarias, conscientes de que un mal paso o una crecida inesperada puede ser fatal.

En la comarca Ngäbe-Buglé, cruzar un río en temporada de lluvias ha dejado de ser un simple trayecto: se ha convertido en un juego diario con la muerte.

Este medio contactó de manera responsable al Ministerio de Obras Públicas, tanto a nivel nacional como regional, y se encuentra a la espera de una respuesta favorable que brinde soluciones reales y urgentes para estas comunidades históricamente olvidadas.

