Tres empresas obtienen licencia provisional para granjas solares

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) otorgó licencia provisional a tres empresas que buscan instalar plantas de generación fotovoltaica en el corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

Según las resoluciones emitidas en agosto de 2025, las compañías Estaño Solar, S.A., Paladio Solar, S.A. y Fluor Solar, S.A. planean instalar 17,820 paneles solares cada una, con una capacidad instalada de 9.90 MW y el uso de 33 inversores de 300 KW para alcanzar una potencia de 12.74 MW.

No obstante, la ASEP aclaró que la licencia provisional no autoriza aún la construcción, instalación u operación de las plantas, ya que se trata únicamente de un permiso inicial dentro del proceso regulatorio.

La Ley 45 del 4 de agosto de 2004, que rige los proyectos de energía renovable en Panamá, otorga incentivos a este tipo de inversiones, como beneficios en cargos de transmisión, distribución y exoneraciones fiscales en la importación de equipos para proyectos de hasta 20 MW.

En Panamá Oeste, varias empresas ya han iniciado su transición a fuentes renovables. Un ejemplo es una compañía cervecera que instaló una granja de 250 paneles solares para alimentar uno de sus centros de distribución en La Chorrera, con lo cual espera reducir en un 25% sus emisiones de carbono.