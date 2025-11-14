Nacional - 14/11/25 - 10:28 AM

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

El cadáver de la mujer, cuya identidad no fue revelada, fue hallado ayer en un área de servidumbre pública de la calle Cuatro de Noviembre, en el corregimiento de San Carlos cabecera, provincia de Panamá Oeste.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de la Mujer ha informado que, tras el presunto femicidio ocurrido en el distrito de San Carlos, tres menores hijos de la víctima han quedado bajo el cuidado provisional de la madre de la fallecida.
 

El cadáver de la mujer  fue hallado ayer en un área de servidumbre pública de la calle Cuatro de Noviembre, en el corregimiento de San Carlos cabecera, provincia de Panamá Oeste.

A través del Centro de Atención Integral de La Chorrera, la institución ha activado un equipo interdisciplinario para ofrecer apoyo psicológico, social y legal a la familia, con el fin de garantizar la protección y el bienestar de los menores afectados por esta tragedia.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer mantiene coordinación con las entidades competentes para dar seguimiento al caso y asegurar que se brinde la atención adecuada en todos los aspectos legales y sociales. Además, se están gestionando los trámites necesarios para facilitar el acceso de los menores a los servicios y apoyos que requieran para su desarrollo integral.
 

