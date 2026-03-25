Sucesos - 25/3/26 - 12:28 PM

Colisión en Corotú cobra la vida de un ciclista

En este hecho de tránsito también está involucrado un camión articulado contra el cual colisionó el ciclista.

 

Por: Redacción web -

Panamá- Un ciclista, de entre 60 y 65 años, murió luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en la vía que conduce hacia La Esperanza, específicamente a la altura de la entrada de la comunidad de Corotú, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

En este hecho de tránsito, ocurrido la tarde de ayer, también está involucrado un camión articulado contra el cual colisionó el ciclista.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) acudieron a la escena, pero no pudieron hacer nada por la víctima, pues ya había fallecido.

Personal de Accidentología del Ministerio Público participó en la diligencia de levantamiento del cadáver.

Se espera que la investigación del caso establezca quién tuvo la culpa, el ciclista o el conductor del articulado.

El accidente de tránsito generó un enorme tranque vehicular en dirección a Paso Canoas, ya que el articulado quedó atravesado en la vía.

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Con este caso ya suman 15 las muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año en la provincia de Chiriquí, la quinta en lo que va del mes de marzo.

 

 

 

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