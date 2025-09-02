Nacional - 02/9/25 - 11:17 AM

Tribunal de Contrataciones valida licitación pública de la CA

De acuerdo con el fallo, el procedimiento se realizó en tiempo, forma y conforme a la normativa legal vigente, garantizando condiciones de equidad y libre competencia entre los participantes.

 

Por: Redacción / Web -

El Tribunal de Contrataciones Públicas concluyó, tras una revisión exhaustiva, que la Caja de Ahorros cumplió con todas las etapas del proceso de licitación pública por 2.7 millones de dólares, destinado a la remodelación de los pisos 1 y 2 de su sede principal, ubicada en la Torre Guillermo de Roux, en Vía España.

De acuerdo con el fallo, el procedimiento se realizó en tiempo, forma y conforme a la normativa legal vigente, garantizando condiciones de equidad y libre competencia entre los participantes.

Este acto público, identificado con el número 2025-3-60-0-08-LV-024576, fue objeto de cuestionamientos que derivaron en su cancelación. El proyecto contemplaba el diseño, desarrollo de planos, remodelación y amoblamiento de las oficinas correspondientes.

Tras la decisión del Tribunal, la Caja de Ahorros reafirmó este martes su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa en todos sus procesos de contratación pública.

Finalmente, la institución reiteró que continuará impulsando procesos de licitación que cumplan con los más altos estándares éticos, técnicos y legales, en beneficio del interés público y del fortalecimiento institucional.

Te puede interesar

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

Cementerios municipales en Panamá Oeste al borde del colapso

 Septiembre 02, 2025
Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Licitación por 9,6 millones de dólares para compra de 60 buses

Septiembre 02, 2025
IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

IDAAN ejecuta 1,438 cortes y recauda B/. 542 mil en un mes

 Septiembre 02, 2025
Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Katleen Levy: No tengo vela en ese entierro

Septiembre 02, 2025
La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

La salud vuela alto: Dron lleva insumos médicos a Ngäbe Buglé

 Septiembre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico

Menor asesinado tras brutal riña en baile típico
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem

Jubilados reciben fallo para pago de intereses del Cerpadem
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico

Entregan a menor sospechoso de matar a joven en baile típico