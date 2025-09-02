Tribunal de Contrataciones valida licitación pública de la CA

El Tribunal de Contrataciones Públicas concluyó, tras una revisión exhaustiva, que la Caja de Ahorros cumplió con todas las etapas del proceso de licitación pública por 2.7 millones de dólares, destinado a la remodelación de los pisos 1 y 2 de su sede principal, ubicada en la Torre Guillermo de Roux, en Vía España.

De acuerdo con el fallo, el procedimiento se realizó en tiempo, forma y conforme a la normativa legal vigente, garantizando condiciones de equidad y libre competencia entre los participantes.

Este acto público, identificado con el número 2025-3-60-0-08-LV-024576, fue objeto de cuestionamientos que derivaron en su cancelación. El proyecto contemplaba el diseño, desarrollo de planos, remodelación y amoblamiento de las oficinas correspondientes.

Tras la decisión del Tribunal, la Caja de Ahorros reafirmó este martes su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa en todos sus procesos de contratación pública.

Finalmente, la institución reiteró que continuará impulsando procesos de licitación que cumplan con los más altos estándares éticos, técnicos y legales, en beneficio del interés público y del fortalecimiento institucional.