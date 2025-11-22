Nacional - 22/11/25 - 12:47 PM

Tribunal Electoral expresa postura tras declaraciones del presidente Mulino

Por: Redacción / Web -

El Pleno del Tribunal Electoral (TE) de Panamá manifestó su desacuerdo con las declaraciones realizadas por el presidente José Raúl Mulino, quien en una visita oficial a Costa Rica, aseguró que había advertido a los magistrados del TE en 2024 que “prendería el país por las cuatro esquinas” si no se le permitía postularse como candidato presidencial.

 El TE explicó que la candidatura presidencial del partido Realizando Metas fue objeto de una impugnación, la cual fue resuelta a través de un Acuerdo en marzo de 2024, dos meses antes de las elecciones generales. 

El Tribunal subrayó que todas las decisiones tomadas durante el proceso electoral se basaron en el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes del país

Desde su reorganización en 1990, el Tribunal Electoral ha sido responsable de organizar elecciones libres, transparentes y democráticas, siempre respetando la voluntad popular reflejada en las urnas. Este enfoque ha sido reconocido por diversas organizaciones internacionales que avalan la integridad del sistema electoral panameño. 

El TE reafirmó su compromiso con el orden democrático y reiteró que las amenazas no tienen cabida en un Estado de Derecho, destacando la independencia y transparencia que caracterizan al organismo electoral.

