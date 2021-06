Tsunami de críticas contra Sucre al anunciar inicio de tercera ola de Covid

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre indicó hoy, que Panamá se enfrenta al inicio de la tercera ola del Covid-19 por lo que pidió a la población no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad.

Sucre utilizó su cuenta personal de Twitter para escribir:" Es inminente que estamos frente al inicio de una tercera ola, la mejor arma de prevención es #nobajarlaguardia Juntos podemos minimizar su impacto y magnitud. Recuerda que el autocuidado es fundamental para prevenir el contagio".

El titular de la cartera de Salud envía el mensaje unas 15 horas después de participar en una conferencia de prensa en la que se anunció que el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) extenderá a 12 semanas (3 meses) el intervalo de aplicación de la vacuna de AstraZeneca, a fin de utilizar las reservas para inmunizar a más panameños ante el aumento inminente de casos de Covid-19 y la posibilidad de una tercera ola de contagios.

En unos cuantos minutos después de escribir el mensaje en la red social del pajarito, se generaron reacciones encontradas y fuertes críticas contra la administración de Salud y las acciones asumidas durante la pandemia.

Аldair Figueroa, @der_Schlawiner_, a través de su cuenta de Twitter le respondió al ministro Sucre. "Me hace gracia que hable de la prevención pero abrieron las galleras. Quitaron el bono que hace que más personas salgan y aumentaron la planilla estatal, el gasto público y monopolizaron las pruebas".

De igual forma lo hizo Mario Paul Batista, a través de su cuenta @Mario_Paul_BG, en la que escribió: @LPacoSucre. Sabias que ya los estamentos científicos en los que te apoyaste para encerrar al pueblo y destruir la economía de los hogares panameños, ya admitieron que las medidas de encierro y uso de mascarillas, es totalmente irrelevante? A ver si te pones al día".

Roberto Ruiz Diaz, @R_RuizDiaz también opinó. "Oiga el hombre y su tercera ola... esa ola ya está hace rato.. es más nunca se salió de la primera ola. ¿O es que hubo algún momento donde se reportó cero casos?".

Otra respuesta al tuit del ministro Sucre fue la que escribió: SVETLANA @svetlanam8510 en la que afirma que "La ola que si viene es la de los Bancos incautando autos y desalojos cantidades industriales venciéndose el plazo de la moratoria...a mi me preocupa mucho más la economía el diario vivir del panameño sin trabajo, comida e ingresos que el covid..."

Por su parte, Mario Flores Batista, @MarioFB050285, contestó "que la inminente ola de robos a las arcas estatales? y terror psicologico? A eso se refiere?

Diamond @21_Diamante pregunta: "hay panameños comprando paquetes de viajes para irse a vacunar en otros países xq no buscan la viabilidad pa q uno mismo compre su vacuna, ayudan al sistema adicional q hay mayor cobertura, estamos contra el tiempo, ya entiendo la conferencia de ayer, sabían q venía sto".

Geri, @Geri24319658 cuestionó la administración al escribir: "Y que siga la plandemia carajo !!! Tus decretos van por encima de la Constitución, yo no me como tu cuento, dictador!!! Tercera Ola = más robadera.











