Tumban sesión para no citar a director de CSS

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez denunció que su colega y copartidario Crispiano Adames impidió que se citara al director de la Caja de Seguro Social, Dr. Enrique Lau al tumbarle la sesión de ayer precisamente cuando presentó el cuestionario contra dicho funcionario.

Rodríguez dijo que al momento de presentar el cuestionario, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, quien dirigía la sesión, decretó un receso. “Me tumbaron la sesión y Tito Rodríguez tuvo que decretar receso, yo le dije que preguntara para ver qué diputados alzaban la mano y estaban de acuerdo con la citación, pero varios diputados me dijeron que Crispiano estaba pidiendo que se tumbara la sesión para no citar al director de la CSS y que no rinda cuentas al país”.

Publicidad

Zulay Rodríguez manifestó que solo tres diputados de la bancada PRD incluyendo a ella, firmaron la citación al director de la CSS, entre ellos el Jairo Salazar, la diputada suplente Aydee Watson, y el resto eran diputados de la bancada Panameñista e independiente.

Durante el receso que decretó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, la diputada Zulay grabó un video donde ella misma narra como el diputado Crispiano Adames estaba buscando la manera de tumbar la sesión del pleno para no citar al Dr. Enrique Lau.

La diputada denunció que en la Caja de Seguro Social hay un negociado, y que según ella lo va a comprobar, ya que tiene la documentación, "ya sabemos con quién el Dr Enrique Lau está haciendo los negocios, y gente de aquí mismo qué están haciendo los negocios”.

Este cuestionario consta de 25 preguntas y estas son...

¿Cómo están las recaudaciones de la Caja de Seguro Social?

¿A cuánto asciende la deuda de los empleadores?

¿Han presentado las denuncias o querellas penales contra éstos?

¿A cuánto asciende la deuda del Estado?

¿Qué gestiones han realizado para que se salde dicha deuda?

¿Por qué la Caja de Seguro Social es tan ineficiente en el cobro de los saldos morosos?

¿Qué ha hecho usted para mejorar el cobro y hacerla más eficiente?

¿Cómo es el porcentaje de eficacia y eficiencia de los Jueces Ejecutores de la CSS? ¿Cuántos son? ¿Cuántos expedientes maneja cada uno?

¿Qué ha hecho usted para mejorar la eficiencia de los Juzgados de la CSS?

¿Por qué el departamento de logística, abastos y servicios médicos no es transparente?

¿Por qué no se dan informes periódicos a la población asegurada si hay o no medicamentos?

¿Por qué no se hace una conferencia para explicar y transparentar los procesos de licitación que lleva a cabo la Dirección Nacional de Compras de la CSS?

¿Por qué el laboratorio de la CSS sigue cerrado?

¿Tiene planes de volver a ponerlo en funcionamiento?

¿Qué iniciativas legislativas ha presentado usted para combatir los oligopolios y de las empresas que venden medicamentos en Panamá?

¿Qué iniciativa ha presentado usted para el abaratamiento de los medicamentos en Panamá?

¿Qué iniciativas ha presentado usted para reducir los costos de insumos y equipos médicos de la CSS?

¿Por qué no se han firmado convenios de cooperación con países como la India que producen medicamentos aprobados por la FDA de los Estados Unidos a un costo más económico?

¿Es cierto que los estados financieros de la CSS tienen más de 100 defectos y que todavía el personal de la CSS no los ha corregido?

¿Qué pasa con los estados financieros de la CSS para los años 2019 Y 2020?

¿Es cierto que la Caja de Seguro Social no tiene actualmente un Manual de Auditoría Oficial debidamente aprobado según las normas de auditoría para instituciones gubernamentales?

¿Cómo va el arbitraje contra FCC sobre la Ciudad Hospitalaria?

¿Por qué quiso imponer a Graciela Dixon como moderadora del diálogo de la CSS, sabiendo que tiene conflictos de interés por parte del equipo legal que ve el tema del arbitraje contra FCC?

¿Explique el escándalo del costo de las camas de la Ciudad Hospitalaria?