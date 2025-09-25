UCR y Museo del Canal fortalecen formación curatorial

En un esfuerzo por fortalecer la formación curatorial en Centroamérica, la Universidad de Costa Rica (UCR) invitó a la directora y curadora en jefe del Museo del Canal de Panamá, Ana Elizabeth González, a participar del curso de Museología de la Escuela de Artes Plásticas.

Su participación forma parte de una colaboración académica orientada a enriquecer la experiencia de los estudiantes mediante el contacto directo con profesionales del campo.

Invitada por la Dra. Lauran Bonilla-Merchav, profesora de la Cátedra de Historia del Arte de la UCR, González ofreció una charla especializada sobre curaduría contemporánea, enfocada en la renovación de discursos museográficos.

Además, brindó asesoría personalizada a los proyectos curatoriales que los estudiantes desarrollan para las próximas exposiciones de noviembre en la Galería UCR, espacio académico reconocido por su enfoque experimental y formativo.

“Compartir experiencias reales con los estudiantes durante su formación es esencial. La visita de Ana Elizabeth González responde a esa necesidad y a la admiración por su trabajo curatorial en el Museo del Canal, especialmente tras mi visita reciente a la institución”, señaló la Dra. Bonilla-Merchav.

Por su parte, González destacó la relevancia de fortalecer los vínculos entre instituciones culturales y universidades:

“La Galería UCR es un ejemplo inspirador de cómo la universidad puede ser un laboratorio activo para la formación curatorial y museológica. Participar en estos procesos refuerza nuestro compromiso regional con la educación y enriquece la práctica profesional del museo.”

Bajo el liderazgo de González, el Museo del Canal se ha consolidado como un referente en la región por su enfoque innovador, inclusivo y colaborativo. Su programa de residencias artísticas, nuevas narrativas históricas y producción museográfica han posicionado al museo como un modelo para instituciones culturales en Centroamérica.

Esta alianza entre la UCR de Costa Rica y el Museo del Canal subraya la importancia del intercambio académico y cultural como estrategia para formar profesionales capaces de transformar los espacios museísticos y ampliar el alcance de la educación en artes y patrimonio en la región.