UDELAS celebra la graduación de 349 estudiantes listos para transformar Panamá

Un total de 349 nuevos profesionales recibieron sus títulos de licenciados y técnicos en diversas carreras impartidas por la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).

La rectora Nicolasa Terreros Barrios felicitó a los graduados por su sacrificio y empeño, destacando que “el conocimiento es una herramienta poderosa que construye la autorrealización personal y coadyuva en la construcción de sociedades más justas y equitativas”.

Los egresados obtuvieron títulos en Licenciaturas en Gerontología, Educación Social Terapéutica, Investigación Criminal y Seguridad, Psicología con énfasis en Psicología Educativa, Gestión Turística Bilingüe, Traducción e Interpretación en Lenguas de Señas Panameñas, Educación Social y Defensa Nacional y Seguridad.

Además, 62 graduados técnicos recibieron sus certificados en Gerontología, Investigación Criminal y Seguridad, Guía Turística Bilingüe y Traducción e Interpretación en Lenguas de Señas Panameñas.

La rectora subrayó que todas las carreras están orientadas a comprender y atender fenómenos sociales. También exhortó a los nuevos profesionales a construir una cultura de paz, ser resilientes y continuar su formación académica mediante la investigación, la actualización constante y la exploración de políticas públicas y culturales.