UDELAS impulsa el futuro con nueva generación de profesionales

Panamá, 5 de octubre de 2025. – Con el llamado a actuar con ética, determinación y una formación constante, la rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), Nicolasa Terreros Barrios, encabezó el acto de graduación en la provincia de Chiriquí, donde 311 nuevos profesionales recibieron sus títulos en áreas clave de la educación y la salud.

Durante su discurso, la rectora destacó que el camino hacia la excelencia profesional no termina con la obtención del título: “Estoy segura de que cuentan con las herramientas necesarias, pero la formación y actualización deben ser permanentes. Hagan siempre las cosas bien, con ética y dedicación. La sociedad espera mucho de ustedes”.

Los egresados culminaron estudios en carreras como Investigación Criminal y Seguridad, Ciencias Médicas, Salud Pública, Educación Social, Desarrollo Humano y Pedagogía.

Terreros Barrios también subrayó que la educación superior no solo aporta conocimientos técnicos, sino que potencia habilidades como el pensamiento analítico, la resolución de problemas y la creatividad, herramientas indispensables en un mundo cada vez más cambiante.

“La excelencia es un motor que impulsa la mejora continua, el esfuerzo máximo y el crecimiento personal y profesional. No se conformen con lo ordinario”, concluyó la rectora, resaltando el rol de UDELAS en la formación de capital humano capacitado para fortalecer la competitividad global y el desarrollo sostenible del país.