UDELAS se moderniza: nuevas maestrías y estrena registro digital

La rectora de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) Nicolasa Terreros Barrios anunció la creación de nuevas maestrías y postgrados, así como el lanzamiento de una plataforma digital para el registro de docentes.



El anuncio se hizo durante la rendición de cuentas del primer semestre de 2025.

Entre los nuevos programas destacan las Maestrías en Medicina Nuclear, Musicoterapia y Jazz Panamericano, además de los Postgrados en Neuro Rehabilitación Pediátrica y Radiología Médica.

Estas propuestas responden a la necesidad de fortalecer áreas clave de la salud y las artes, con formación especializada y actualizada.

Asimismo, la rectora adelantó que pronto se presentarán nuevas ofertas, como la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Gestión de Proyectos, Currículo y Análisis Clínico.

En materia tecnológica, la UDELAS trabaja en un sistema digital de registro docente, que permitirá a los profesores subir sus documentos y certificaciones desde cualquier lugar.

“Este sistema ahorrará tiempo y dinero a los aspirantes, y agilizará la evaluación de los candidatos”, explicó Terreros Barrios.

La rectora destacó que estos avances se alinean con el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) y la misión institucional de la UDELAS de contribuir al desarrollo educativo, cultural y científico del país.