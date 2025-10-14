Nacional - 14/10/25 - 04:14 PM

UDELAS se moderniza: nuevas maestrías y estrena registro digital

El anuncio se hizo durante la rendición de cuentas del primer semestre de 2025

 

Por: Redacción / Crítica -

La rectora de la  Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) Nicolasa Terreros Barrios anunció la creación de nuevas maestrías y postgrados, así como el lanzamiento de una plataforma digital para el registro de docentes.

Entre los nuevos programas destacan las Maestrías en Medicina Nuclear, Musicoterapia y Jazz Panamericano, además de los Postgrados en Neuro Rehabilitación Pediátrica y Radiología Médica

Estas propuestas responden a la necesidad de fortalecer áreas clave de la salud y las artes, con formación especializada y actualizada.

Asimismo, la rectora adelantó que pronto se presentarán nuevas ofertas, como la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, Gestión de Proyectos, Currículo y Análisis Clínico.

En materia tecnológica, la UDELAS trabaja en un sistema digital de registro docente, que permitirá a los profesores subir sus documentos y certificaciones desde cualquier lugar. 

“Este sistema ahorrará tiempo y dinero a los aspirantes, y agilizará la evaluación de los candidatos”, explicó Terreros Barrios.

La rectora destacó que estos avances se alinean con el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) y la misión institucional de la UDELAS de contribuir al desarrollo educativo, cultural y científico del país.

 

 

