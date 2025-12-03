Un día especial: Ayudemos a las personas con discapacidad

Cada 3 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día de las personas con discapacidad.



Es un día tan especial para compartir con quienes sufren algún tipo de discapacidad, y que luchan junto a sus familias por una mejor calidad de vida, inclusión y respeto.

Este año, el lema de la ONU es "Nada sobre nosotros sin nosotros", un bonito slogan que refleja la importancia de escuchar y empoderar a las personas con discapacidad.

En Panamá, con el apoyo de SENADIS y centros como INMFRE (Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación), cuya misión es atender de manera eficiente a las personas con discapacidad, se han logrado avances puntuales.

La lucha de estas personas y sus familias es notable. Es una batalla diaria por la inclusión y una vida digna. Organismos como IPHE, Olimpiadas Especiales y otros centros especializados son ejemplos de dedicación y compromiso.

Aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer, como sucede en otros países. Este Gobierno tiene planes, lo sabemos.

En Panamá existen estacionamientos especiales y atenciones prioritarias en comercios y centros públicos; algunos respetan estas normas y otros no. La lucha sigue siendo diaria por la igualdad y la consideración.

Algunos programas gubernamentales son efectivos, otros son más pasivos. Faltan sensibilidad social y educación que reduzcan los estigmas hacia estas personas.

Las personas con discapacidad participan activamente en eventos deportivos, educativos y culturales. Ellos y ellas son ganadores cada día. Recuerdo cuando mi hijo compitió lanzando una bola de tenis; no llegó lejos, pero lo intentó con todo su corazón.

A nivel mundial, más de 1.300 millones de personas (alrededor del 16 % de la población) viven con alguna discapacidad significativa. Entre 110 y 190 millones enfrentan dificultades graves en su vida diaria.

Datos importantes:

80 % vive en países en desarrollo .

vive en . La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (193 países firmantes) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen metas para mejorar su inclusión.

Fecha oficial: 3 de diciembre (ONU, 1992)

Objetivo: Promover los derechos, bienestar e inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos: educación, empleo, salud y acceso a espacios públicos.

Actividades en Panamá 2025:

Caminata: 8:30 a.m. desde PriceSmart de Vía Brasil → Iglesia Nuestra Señora de Lourdes (misa 10:00 a.m.)

Movilización nacional: bajo el lema “Alzamos nuestra voz”

Cifras clave en Panamá:

Más de 1,2 millones de personas con discapacidad .

. 173 000 con discapacidad registrada (Censo 2020).

con discapacidad registrada (Censo 2020). 355 000 necesitan ayudas técnicas (lentes, audífonos, etc.).

necesitan ayudas técnicas (lentes, audífonos, etc.). 28 848 niños, niñas y adolescentes con discapacidad; 40 % intelectual, 17 % física, 15 % mental.

niños, niñas y adolescentes con discapacidad; 40 % intelectual, 17 % física, 15 % mental. Desempleo: ciego ~29 % (mayor barrera actitudinal).

Beneficios legales (Ley 134 de 2013):

30 % de descuento en transporte público

25 % en energía eléctrica

50 % en hoteles

(El autor es padre de un joven de 37 años con discapacidad severa)