Un paseo por la alfombra azul: belleza, glamour y talento

Por: Redacción / Crítica

Artistas y personalidades del mundo de la música y de la farándula internacional y de Panamá, desfilaron por la alfombra azul de los Premios Juventud 2025, uno de los eventos más esperados de la música latina. 

El evento fue previo a la noche inolvidable en los que se espera estrenos mundiales, fusiones sorpresivas y un homenaje especial a la cultura latina en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Entre los momentos más destacados de la gala,se espera que Carlos Vives y Myke Towers recibirán el reconocimiento como “Agentes de Cambio” por su impacto positivo en la sociedad y compromiso con causas sociales que inspiran a las nuevas generaciones.

El escenario panameño contará con una alineación histórica de artistas, entre ellos: Maluma, Marc Anthony, Gloria Trevi, Grupo Niche, Grupo Firme, Camilo, Boza, Emilia, Dímelo Flow, entre muchos otros. 

Cada presentación aportará su estilo único, generando estrenos globales y fusiones inesperadas que pondrán a vibrar al público.

La conducción estará a cargo de una lista diversa de celebridades, desde actores hasta influencers, como Adamari López, Ariadna Gutiérrez, Eduin Caz, Kenia Os y Sofía Castro, quienes se encargarán de mantener la emoción durante toda la velada.

Univisión, junto a creadores de contenido invitados, ha trabajado para destacar no solo el espectáculo, sino también el talento y la riqueza cultural de Panamá, consolidando al país como una de las capitales culturales más dinámicas de América Latina.

Con la combinación de talento internacional, homenajes y estrenos musicales, la edición 2025 de Premios Juventud promete ser una de las más ambiciosas y recordadas en la historia del evento, dejando a Panamá en el centro del mapa musical latinoamericano.
 

