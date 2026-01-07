Unificación de la CSS y el Minsa busca tener una estructura de salud que le dé solución a todos

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se refirió a la unificación del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

Boyd aseguró que esta integración pretende que se acepte a cualquier persona sin importar si es asegurado o no.

“Lo que se pretende es tener una sola estructura de salud que le dé solución a todos, la que le quede más cerca de su casa", expresó Boyd Galindo.

Durante su intervención, comentó que en Darién, Santiago, las comarcas y David no tienen infraestructura de la Caja de Seguro Social, porque sería ilógico exigirle a la administración que invierta en instituciones que no se van a usar mucho, por lo que lo más sensato es que esto se use en conjunto.

Por otro lado, dijo que no hay muchos especialistas en el país; “en el mundo entero no hay”.

Por lo que considera que es un tema que se tiene que conjugar con el uso de inteligencia artificial y con la atención primaria.

Dijo que este año se desea realizar 160 puntos de salud para culminar con una infraestructura de cerca de 900 unidades.

“Dentro de esos puestos de salud habrá personal que pueda atender a los pacientes en al menos el 50% de su patología sin que tenga que salir de la comunidad”, dijo.

En tanto, dijo que la nueva estructura unificada estaría en manos de ambas instituciones; su funcionamiento se dará paulatinamente.

En esta misma línea, explicó que ya se hace a través de las especialidades. Por ejemplo, el área de oncología es administrada por el Instituto Oncológico a nivel nacional.

“Ellos son los que administran todo lo que tiene que ver con oncología y eso fue una unificación con el director Dino Mon (director de la CSS); su equipo y nosotros nos pusimos de acuerdo, dijimos: ‘Esta gente es la que sabe cómo atender oncología'” Ellos van a hacerlo y lo hicieron”, manifestó en una entrevista a Panamá en Directo.

Además, adelantó que se hará una sala de oncología en el hospital Anita Moreno, en el Nicolás Solano, el Chicho Fábrego y en el Rafael Hernández; “en Bugaba habrá un acelerador lineal”.

Boyd señaló que esta organización permite que la atención sea más eficiente. Aseguró que en su momento se planificó construir un hospital oncológico de unos $450 millones, pero con la unificación se hizo el centro cancerológico y ahora una torre para complementarlo; ambas estructuras no pasaron de unos $130 millones.

El ministro también dijo que una de las cosas que se tiene que integrar es para que cuando los asegurados vayan al sistema del Minsa no se les cobre, porque ellos ya pagan seguro.