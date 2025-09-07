Universidad de Panamá gradúa a 83 médicos de élite

La Universidad de Panamá celebró la graduación de 83 nuevos doctores en Medicina, correspondientes a la Promoción MED18 de la Facultad de Medicina, sumando así 6,140 médicos formados en los 74 años de historia de la institución.

La decana, Dra. Oris Lam de Calvo, destacó que esta generación confirma el alto nivel académico de los egresados. Además, subrayó que Alfonso Cubilla Saldaña obtuvo el puntaje más alto del examen de certificación entre más de 600 estudiantes, y que todos los graduandos aprobaron la prueba de certificación básica, reflejando la excelencia académica de la MED18.

“Esta promoción nos llena de orgullo porque refleja el compromiso de nuestros docentes y preceptores clínicos que acompañan a los estudiantes en su formación. Los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá se mantienen a la vanguardia y se posicionan entre los mejores del país”, resaltó Lam de Calvo.

El acto contó con autoridades universitarias y del sector salud. En representación del rector, Dr. Jaime Gutiérrez, vicerrector de investigación y postgrado, destacó la trayectoria de excelencia de la Facultad y los retos que enfrentan los nuevos médicos:

“La Facultad de Medicina se ha consolidado como un referente nacional e internacional gracias a la acreditación de la carrera hasta 2028 y al aval del Consejo Mexicano para la Acreditación Médica. Hoy celebramos a la Promoción MED18, que inicia una nueva etapa profesional con los conocimientos y valores necesarios para servir con ética, humanismo y compromiso a la sociedad”.

Por su parte, el viceministro de Salud, Dr. Manuel Zambrano Chávez, instó a los graduados a ejercer la medicina con ética, humanismo y transparencia:

“La medicina requiere una vocación que trasciende la competencia técnica. Cada paciente debe ser visto no solo como un caso clínico, sino como un ser humano con dignidad, historia y esperanzas”.

Durante la ceremonia, Hanna Almanza Rujano, estudiante con el índice académico más alto, pronunció un emotivo discurso en nombre de sus compañeros:

“El mundo necesita médicos humanos, íntegros y llenos de vida. Ese es el compromiso que llevamos con nosotros”, afirmó. También se reconoció a Carlos Tapia Leguizamo y Ayleen Yao Loo, segundo y tercer puesto de honor de la promoción.

El evento destacó además al Dr. Miguel Cedeño, especialista en psiquiatría, como padrino de la MED18, reconocido por su ética y aporte a la formación de nuevos especialistas en salud mental.

La Facultad de Medicina mantiene una sólida reputación en la formación de profesionales de la salud, con un índice de aprobación superior al 95% en los exámenes de certificación durante la última década, y egresados que han superado puntajes internacionales de referencia.

Con información de Ingrid Amaya V.