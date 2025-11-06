Universidad de Panamá niega cursos gratuitos en línea

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, desmintió una publicación que circula en redes sociales sobre supuestos cursos universitarios en línea financiados por la institución.

La información, que ha generado confusión entre la población, afirma que estos cursos serían gratuitos y sin ninguna condición, incluyendo la participación de ciudadanos extranjeros.

Flores aclaró que dicha información es completamente falsa y destacó que la Universidad de Panamá no ha promovido ni autorizado ningún curso en línea bajo esas condiciones.

En este sentido, la Primera Casa de Estudios hizo un llamado a la comunidad para que no se dejen engañar por publicaciones no oficiales.

La Universidad de Panamá recordó que todas las comunicaciones oficiales de la institución se realizan a través de sus canales y redes sociales verificadas, y que cualquier oferta educativa debe ser confirmada en estos espacios para evitar malentendidos.

