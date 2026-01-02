UNOS 60 PASEOS A LAS PLAYAS DE PANAMÁ OESTE FUERON DEVUELTOS

Eric Montenegro

Las playas del Pacífico en Panamá Oeste se llenaron de bañistas que buscaban disfrutar del mar y el sol en el primer día del nuevo año.

No obstante, muchas personas que viajaban en autobuses tipo Coaster y 'Diablos Rojos' vieron frustrado el paseo al estar en vigencia la prohibición para el ingreso de este tipo de vehículos en las playas de los distritos de Chame y San Carlos.

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional mantenía puntos de control en el área de 'La Espiga' en La Chorrera y en Capira. Según datos de la entidad, cerca de 60 autobuses que tenían como destino playas del Pacífico fueron devueltos.

Según informes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), hasta las 12:00 mediodía del jueves se contabilizó 320 personas en playa Boquilla, Nueva Gorgona.

Playa La Ensenada, ubicada en el distrito de San Carlos, reunía a más de 56 bañistas. Y otras 1,050 en playa La Ermita.