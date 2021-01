Usma se retracta y accede a entregarle crÃ©ditos a estudiante expulsado (Video)

Francisco Blanco, rector de la Universidad Santa María la Antigua (Usma), se retractó en su decisión de no entregarle los créditos a los que tiene derecho Javier Nuñez, luego de que él emitió un comunicado, a través del cual dio a conocer la medida de presión que le pretendían aplicar para que desistiera de la querella penal que interpuso ante el Ministerio Público, contra la casa de estudios superior, por el delito Contra el Honor y la Dignidad de la Persona.

Nuñez fue expulsado de la Usma en diciembre pasado, pese a que el año lectivo ya había culminado, porque supuestamente está vinculado en un fraude durante las elecciones que se realizaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas el año pasado.

En declaraciones realizadas por Nuñez, él sustentó que la Usma lo estaba presionando para que retirara la acción judicial interpuesta y si lo hacía se le entregarían los créditos estudiantiles a través del cuales se comprueba que culminó las materias del pénsum académico para la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, y el trabajo de graduación a través de la opción de una maestría, a lo que él no accedió.

El joven reiteró que es inocente y que a la fecha la Usma no le ha mostrado el informe del Consejo Disciplinario en el cual se plasmaron las pruebas con que cuenta la universidad sobre su supuesta participación en el señalado fraude.

Alegó que él no retirará la a acción penal, porque la Usma se niega a entregarle su título de abogado, por lo cual se encuentra analizando a qué otras acciones legales puede recurrir para que este le sea otorgado, ya que fueron muchos años de estudios y esfuerzos que adelantó con promedios académicos de 2.55 ('Cum laude​'), y porque además considera que le están violando sus derechos humanos, pues es inocente.