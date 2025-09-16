UTP sufre por recorte presupuestario

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) atraviesa momentos difíciles tras conocerse el recorte que sufrirá su presupuesto para la vigencia fiscal 2026.

La rectora Ángela Laguna Caicedo reveló que la institución había solicitado un presupuesto de 233 millones de balboas, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó apenas 144 millones, lo que representa 89 millones menos de lo requerido y una cifra inferior a los 167 millones que se asignaron en 2025.

La rectora indicó que este recorte impactará directamente en la parte académica y en los proyectos de inversión, ya que los fondos solo alcanzan para atender parcialmente un centro regional en Chiriquí, dejando sin recursos a otros centros y al propio campus central.

Además, recordó que la UTP no solo forma profesionales, sino que trabaja de la mano con el Estado en proyectos estratégicos para el desarrollo del país.



Laguna pidió al ministro Felipe Chapman reconsiderar el monto y, como mínimo, igualar el presupuesto ejecutado este año. De lo contrario, aseguró que el funcionamiento universitario se verá comprometido y con ello el futuro de miles de estudiantes panameños.