Vacunan y esterilizan más de cien animales en Colón

Más de 100 animales, entre perros, gatos y mascotas, fueron atendidos en una jornada de atención que consistió en vacunación y esterilización en la ciudad de Colón, por la alcaldía colonense y la Fundación “Esteriliza con amor”.

Manuel Walter, gerente de ambiente de la alcaldía de Colón, informó que se llevó a cabo la primera jornada de esterilización de perros y gatos a bajo costo del 2026 en el distrito colonense.

Indicó que en esta jornada fueron atendidos cerca de 140 mascotas, entre perros y gatos, como parte de promover el bienestar animal, con estas jornadas de esterilización y vacunación en distintos corregimientos.

Agregó que esta acción contó con el apoyo de la Fundación “Esteriliza con amor” en el paseo marino.

Walter, comentó que esta actividad tiene como objetivo fomentar la salud reproductiva de perros y gatos, así como prevenir la proliferación de animales en condición de calle.

Por lo que, durante la intervención, se esterilizaron animales rescatados.

Puntualizó que esto lleva el mensaje de promover una convivencia responsable con los animales.