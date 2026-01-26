Nacional - 26/1/26 - 09:19 AM

Vacunan y esterilizan más de cien animales en Colón

Las autoridades detallaron que durante la intervención, se esterilizaron animales rescatados.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Más de 100 animales, entre perros, gatos y mascotas, fueron atendidos en una jornada de atención que consistió en vacunación y esterilización en la ciudad de Colón, por la alcaldía colonense y la Fundación “Esteriliza con amor”.  

Manuel Walter, gerente de ambiente de la alcaldía de Colón, informó que se llevó a cabo la primera jornada de esterilización de perros y gatos a bajo costo del 2026 en el distrito colonense.

Indicó que en esta jornada fueron atendidos cerca de 140 mascotas, entre perros y gatos, como parte de promover el bienestar animal, con estas jornadas de esterilización y vacunación en distintos corregimientos.

Agregó que esta acción contó con el apoyo de la Fundación “Esteriliza con amor” en el paseo marino.

Walter, comentó que esta actividad tiene como objetivo fomentar la salud reproductiva de perros y gatos, así como prevenir la proliferación de animales en condición de calle.

Por lo que, durante la intervención, se esterilizaron animales rescatados.

Te puede interesar

ANTAI castiga a 11 funcionarios por faltas graves al Código de Ética

ANTAI castiga a 11 funcionarios por faltas graves al Código de Ética

Enero 26, 2026
Arrancan los trabajos de desinfección de tuberías en la Rufina Alfaro

Arrancan los trabajos de desinfección de tuberías en la Rufina Alfaro

 Enero 26, 2026
Helicópteros Black Hawk gringos llegan a Panamá para entrenamiento

Helicópteros Black Hawk gringos llegan a Panamá para entrenamiento

Enero 26, 2026
MIDES abre 100 cupos pa’ jóvenes que quieren volver a estudiar

MIDES abre 100 cupos pa’ jóvenes que quieren volver a estudiar

 Enero 26, 2026
José Inés Avilés uno de los primeros habitantes de Mariato celebra 104 años

José Inés Avilés uno de los primeros habitantes de Mariato celebra 104 años

 Enero 26, 2026

Puntualizó que esto lleva el mensaje de promover una convivencia responsable con los animales.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Doble tragedia vial en menos de 24 horas

Doble tragedia vial en menos de 24 horas
Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño

Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño