Van a poner orden y disciplina en el desfile de Las Mil Polleras

Panamá. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció la conformación del Comité de Orden y Disciplina para el Desfile de las Mil Polleras 2026.



Con este comité se busca garantizar el orden y la disciplina de las delegaciones participantes además del cumplimiento del reglamento y el correcto proceso de inscripción en este evento cultural.

En esta primera convocatoria, la ATP extendió la invitación a representantes de la empresa privada, instituciones públicas, medios de comunicación, gobierno local, asociaciones folclóricas y familias tradicionales de Las Tablas, actores clave que aportan experiencia, respaldo y credibilidad a la organización de la festividad.

El comité estará promoviendo el respeto a la normativa establecida y reforzando la imagen de excelencia que caracteriza al Desfile de las Mil Polleras.

Con esta iniciativa, la ATP busca asegurar que la edición 2026 se desarrolle bajo los más altos estándares de organización y preservación de las tradiciones.