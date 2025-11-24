Vándalos dejan sin luz y sin clases a 2 mil pelados en colegio de Chame

Las clases en el colegio Harmodio Arias, del distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, fueron suspendidas, luego de que personas desconocidas vandalizaran una parte significativa del sistema eléctrico del centro escolar.

Además de causar daños en los paneles eléctricos de varios edificios, los delincuentes provocaron destrozos en oficinas y mobiliario.

Adriano Pérez, director regional del Ministerio de Educación en Panamá Oeste, indicó que aún no se han calculado con exactitud las pérdidas económicas generadas por los daños al sistema eléctrico.

Esta es la tercera ocasión en que el sistema eléctrico de este colegio es objeto de hurto por parte de desconocidos que aprovechan la escasa vigilancia en el plantel.

Según el funcionario, ya se procedió al nombramiento de un segundo celador en este centro educativo en donde estudian 2 mil estudiantes.

Pérez hizo un llamado a los padres de familia para que se sumen al cuidado y protección de la escuela, “la cual debe ser considerada un sitio sagrado”.

Las clases en el colegio Harmodio Arias permanecerán suspendidas al menos por una semana hasta que se logre reparar la red eléctrica interna.