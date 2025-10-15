Vecinos de La Chorrera enfrentan crisis por acumulación de basura

La recolección de basura en el distrito de La Chorrera atraviesa una profunda crisis, según perciben la mayoría de sus residentes, quienes denuncian la acumulación de desechos frente a sus hogares durante semanas.

La situación persiste a pesar de que, semanas atrás, la nueva administradora de Veolia-Aseo Panamá, Ángela Paz, anunciara un plan de contingencia con el objetivo de reducir el volumen de basura acumulada. La estrategia dividía el área urbana en cuatro zonas operativas, mientras que en el área rural se mantendrían las frecuencias habituales.

El plan preveía controlar la situación en un mes y medio, para luego implementar un esquema de recolección permanente. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes. En la barriada Valle Dorado, corregimiento de Barrio Colón, los residentes aseguran que llevan un mes sin recibir el servicio de recolección.

En la urbanización Miramar, ante la falta de respuesta, los vecinos han comenzado a organizarse para contratar vehículos recolectores por cuenta propia, dispuestos a pagar entre $0.50 y $1.00 por bolsa de basura, según su tamaño.

El temor a una posible epidemia por la acumulación de desechos va en aumento, especialmente en zonas residenciales y escolares. La escuela bilingüe Naciones Unidas ha solicitado autorización para enterrar la basura acumulada en sus instalaciones, ante la imposibilidad de disponer de ella de otra forma.

Por su parte, la empresa Veolia-Aseo Panamá ha enviado una nota a sus clientes admitiendo que el “plan de contingencia ha presentado desafíos operativos que han impactado en la calidad del servicio”.

En la misiva, la compañía reconoce limitaciones en su flota operativa y señala una morosidad superior a los 20 millones de dólares como uno de los factores que afectan el servicio.