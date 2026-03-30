Vecinos viven con miedo tras incendio de galera en Río Abajo; temen colapso

Residentes de una barriada cercana a una galera incendiada en calle 11 y medio denunciaron que, tras varios días del siniestro, aún enfrentan riesgos estructurales, humo tóxico y falta de respuesta de las autoridades.

Según los vecinos, el incendio ocurrió días atrás, pero el lugar todavía representa un peligro. Aseguran que un muro perimetral quedó debilitado luego de las labores de los bomberos y ahora amenaza con colapsar sobre viviendas cercanas, lo que mantiene a varias familias en constante temor.

Una residente indicó a Telemetro que no ha podido dormir desde el día del incendio, ya que teme que la estructura caiga sobre su casa. Explicó que el muro está agrietado y en cualquier momento podría venirse abajo, afectando directamente las habitaciones de su vivienda.

Los moradores también denunciaron que personas están ingresando a la galera quemada para sacar materiales, presuntamente con autorización del dueño, lo que aumenta el riesgo en el área. Además, aseguran que esto ha generado problemas de seguridad, amenazas y daños a propiedades, incluyendo afectaciones a cercos eléctricos.

Otra de las preocupaciones es la presencia constante de humo y sustancias tóxicas, lo que ha afectado la salud y tranquilidad de quienes viven cerca. Señalan que el fuego no ha sido completamente extinguido y que aún hay focos activos dentro de la estructura.

Los residentes afirman que ninguna autoridad ha ejecutado una demolición controlada ni inspecciones completas, pese a los constantes llamados. También cuestionan la falta de presencia de seguridad en el área, lo que ha obligado a algunos vecinos a pagar vigilancia privada.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente a las entidades correspondientes para que atiendan el caso, realicen una evaluación estructural y tomen medidas antes de que ocurra una tragedia mayor.