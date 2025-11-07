Veinte empresas quieren vestir y ponerle las botas a los tongos

Unas veinte empresas ya están apuntadas para ver quién se lleva el contrato de uniformes y botas de la Policía Nacional.

Desde que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) lanzó la convocatoria el pasado 23 de octubre, los interesados no han parado de pedir información, revisando los requisitos y buscando cómo cumplir con todo para entrar al acto público.

Algunos empresarios dicen que el contrato suena bueno, pero que hay que hacerlo limpio y sin juegavivo, porque al final esos uniformes son para los que están fajados en la calle, patrullando bajo el sol y la lluvia.

Desde el Minseg aseguran que el proceso será transparente y claro, sin trampa ni favoritismos, para que los agentes reciban ropa y botas de buena calidad, como se lo merecen los que ponen el pecho por la seguridad del país.

El próximo 19 de noviembre será la publicación oficial en el portal PanamaCompra, así que el que quiera participar, que se ponga las pilas… porque ya empezó la carrera por vestir a los tombos.