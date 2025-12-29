Nacional - 29/12/25 - 08:43 AM

Velas, silencio y dignidad: comunidad china alza su voz tras demolición

A la vigilia se sumaron panameños de distintas comunidades, vecinos del área y personas solidarias.

 

Por: Redacción / Crítica -

Bajo el silencio de la noche y con velas encendidas, la comunidad chino-panameña realizó una vigilia cargada de  respeto y firmeza en el mismo lugar donde por años se levantó el mirador que conmemoraba 150 años de presencia china en Panamá.

El acto no fue de confrontación, sino de memoria. Allí, donde antes había un símbolo de historia y convivencia, hoy solo queda el reclamo de una comunidad que se siente golpeada por una decisión tomada sin diálogo y en horas nocturnas, cuando nadie pudo defender lo que consideraban parte de su identidad.

A la vigilia se sumaron panameños de distintas comunidades, vecinos del área y personas solidarias que, con respeto, acompañaron el reclamo. Para muchos, el mirador no era solo una estructura, sino un símbolo de diversidad cultural, un recordatorio de que Panamá se ha construido con el esfuerzo de muchas manos, entre ellas las chinas.

“Los chinos son hermanos del pueblo panameño. Esto duele porque no hay forma de explicar lo que sentimos. Tumbarlo así, de noche y en estas fechas, fue un golpe bajo”, expresó uno de los asistentes, visiblemente afectado.

Las palabras se mezclaron con el silencio, las velas y la indignación contenida. La comunidad reiteró que no se oponen al desarrollo, pero sí a las decisiones que borran la historia sin consultar, especialmente en fechas donde las familias se reúnen y la convivencia debería prevalecer.

Al cierre de la vigilia, la comunidad china panameña hizo un llamado claro: abrir espacios de diálogo, respetar la memoria histórica y reconstruir el mirador en su ubicación original, como un acto de justicia y reconocimiento a más de un siglo y medio de aporte al país.

Te puede interesar

Todo listo para la versión 53 de La Feria de las Flores y del Café en Boquete

Todo listo para la versión 53 de La Feria de las Flores y del Café en Boquete

 Diciembre 29, 2025
Bomberos logran controlar Incendio en vertedero de Cárdenas

Bomberos logran controlar Incendio en vertedero de Cárdenas

 Diciembre 29, 2025
Las Tablas se prepara para recibir a miles en el Desfile de las Mil Polleras

Las Tablas se prepara para recibir a miles en el Desfile de las Mil Polleras

 Diciembre 29, 2025
Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

Casco Peatonal mueve billete y gente: casi 700 mil personas y $14 millones

Diciembre 29, 2025
Marineros de Colón vivos con el clima y los oleajes antes de zarpar

Marineros de Colón vivos con el clima y los oleajes antes de zarpar

 Diciembre 29, 2025

Panamá es mestiza, diversa y solidaria. Y anoche, entre velas y silencio, quedó claro que la memoria también se defiende.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera
Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas

Gobierno ordena restaurar monumento chino en el Puente de la Américas
Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición

Panamá ofrece un nuevo lugar para honrar el legado chino tras demolición