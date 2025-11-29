Veraguas: Catorce adultos mayores aprenden a leer y escribir

Catorce adultos, entre 46 y 93 años, culminaron el Programa de Post-Alfabetización del Ministerio de Educación (Meduca) en Veraguas, logrando aprender a leer y escribir.

El Meduca informó que en un emotivo acto realizado en la Escuela Los Hatillos, los participantes celebraron este importante logro que demuestra que nunca es tarde para estudiar.

Durante la ceremonia, la señora Carmela Agrazal, de 87 años, declamó la poesía Patria de Ricardo Miró, mientras que don Maximiliano Campo, de 93 años, recibió su certificado tras completar las clases de español y matemáticas.