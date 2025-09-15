Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

La provincia de Veraguas registró su primer fallecimiento por dengue en lo que va del año. La víctima es un adolescente de 16 años, oriundo de la comunidad de Bahía Honda.

Según informó el Dr. Ricardo Chong, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) en Veraguas, el joven murió la semana pasada en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá. El especialista también señaló que el paciente presentaba comorbilidades que complicaron su cuadro clínico.

El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Epidemiología, detalló que hasta la semana epidemiológica número 33 —correspondiente del 10 al 16 de agosto— se han reportado 10,188 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De ese total, 9,044 casos no presentan signos de alarma, 1,074 muestran signos de alarma, y 70 han sido clasificados como dengue grave. En ese mismo periodo, la regional del MINSA en Veraguas reportó 368 casos confirmados.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma relacionado con esta enfermedad.