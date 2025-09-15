Nacional - 15/9/25 - 01:17 PM

Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

El especialista también señaló que el paciente presentaba comorbilidades que complicaron su cuadro clínico.

 

Por: Redacción / Web -

La provincia de Veraguas registró su primer fallecimiento por dengue en lo que va del año. La víctima es un adolescente de 16 años, oriundo de la comunidad de Bahía Honda.

Según informó el Dr. Ricardo Chong, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA) en Veraguas, el joven murió la semana pasada en el Hospital Santo Tomás, en la ciudad de Panamá. El especialista también señaló que el paciente presentaba comorbilidades que complicaron su cuadro clínico.

El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Epidemiología, detalló que hasta la semana epidemiológica número 33 —correspondiente del 10 al 16 de agosto— se han reportado 10,188 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De ese total, 9,044 casos no presentan signos de alarma, 1,074 muestran signos de alarma, y 70 han sido clasificados como dengue grave. En ese mismo periodo, la regional del MINSA en Veraguas reportó 368 casos confirmados.

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma relacionado con esta enfermedad.

Te puede interesar

Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

 Septiembre 15, 2025
Inicia recolección de firmas para revocar a Paulette Thomas

Inicia recolección de firmas para revocar a Paulette Thomas

 Septiembre 15, 2025
Finalizan reparaciones en rotura cercana a la planta de Miraflores

Finalizan reparaciones en rotura cercana a la planta de Miraflores

 Septiembre 15, 2025
Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

Septiembre 15, 2025
Lunes de protestas en MIVIOT e IPACOOP

Lunes de protestas en MIVIOT e IPACOOP

 Septiembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí