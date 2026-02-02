Nacional - 02/2/26 - 03:34 PM

Viejo árbol cae sobre cables eléctricos y deja sin luz Carrasquilla

El tronco y las ramas quedaron atravesados en la vía, obligando a reducir el paso de vehículos.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un arbol en mal estado no aguantó más y terminó en el suelo en el sector de Carrasquilla, llevándose por delante parte del tendido eléctrico.

La caída ocurrió entre Calle 72 y Calle 66, afectando zonas como La Loma y San Francisco, donde varios residentes se quedaron sin luz.

El tronco y las ramas quedaron atravesados en la vía, obligando a reducir el paso de vehículos. Algunos cables quedaron colgando, generando preocupación entre peatones y conductores que circulaban por el área en plena hora de movimiento.

Al lugar llegaron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, quienes iniciaron los trabajos para cortar y retirar el árbol. 

La prioridad fue despejar la calle y evitar accidentes, mientras se evaluaban los riesgos por los cables eléctricos caídos.

Por su parte, Naturgy Panamá envió cuadrillas técnicas para revisar los daños en la red y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico en los sectores afectados. La empresa informó que las labores se mantendrán hasta garantizar condiciones seguras.

 

Te puede interesar

Caso Odebrecht se enfría en sala y juicio entra en pausa

Caso Odebrecht se enfría en sala y juicio entra en pausa

 Febrero 02, 2026
Viejo árbol cae sobre cables eléctricos y deja sin luz Carrasquilla

Viejo árbol cae sobre cables eléctricos y deja sin luz Carrasquilla

Febrero 02, 2026
Canciller inicia gira por Emiratos, Catar y Arabia Saudita

Canciller inicia gira por Emiratos, Catar y Arabia Saudita

Febrero 02, 2026
Inicia desinfección de tuberías a pocos días de los Carnavales en Chitré

Inicia desinfección de tuberías a pocos días de los Carnavales en Chitré

 Febrero 02, 2026
Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

Pedregal exige colegio secundario: estudiantes recorren largas distancias

 Febrero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón