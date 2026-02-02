Viejo árbol cae sobre cables eléctricos y deja sin luz Carrasquilla

Un arbol en mal estado no aguantó más y terminó en el suelo en el sector de Carrasquilla, llevándose por delante parte del tendido eléctrico.



La caída ocurrió entre Calle 72 y Calle 66, afectando zonas como La Loma y San Francisco, donde varios residentes se quedaron sin luz.

El tronco y las ramas quedaron atravesados en la vía, obligando a reducir el paso de vehículos. Algunos cables quedaron colgando, generando preocupación entre peatones y conductores que circulaban por el área en plena hora de movimiento.

Al lugar llegaron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, quienes iniciaron los trabajos para cortar y retirar el árbol.

La prioridad fue despejar la calle y evitar accidentes, mientras se evaluaban los riesgos por los cables eléctricos caídos.

Por su parte, Naturgy Panamá envió cuadrillas técnicas para revisar los daños en la red y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico en los sectores afectados. La empresa informó que las labores se mantendrán hasta garantizar condiciones seguras.