Inicia desinfección de tuberías a pocos días de los Carnavales en Chitré

Por: Thays Domínguez/Crítica -

Aunque se espera que la crisis en el suministro de agua potable en el distrito de Chitré esté próxima a concluir, las autoridades han confirmado que aún no existe una fecha exacta para el restablecimiento total del servicio.

Si bien se ha señalado que esto podría ocurrir durante el mes de febrero, la situación coincide con la celebración de los Carnavales 2026, lo que mantiene la preocupación entre residentes y visitantes, ante la gran afluencia de personas que vistan esta región del país.

Actualmente, en Chitré y parte de Los Santos, el agua no es apta para el consumo humano, por lo que se mantienen activas las medidas de abastecimiento alterno, incluyendo más de 45 tanques en puestos fijos en todo el distrito.

La directora regional del IDAAN, Yaurus Ibarra, indicó que este lunes inició el proceso de desinfección de las tuberías y de la red de distribución en un primer sector del distrito de Chitré, el cual abarca una amplia zona que incluye la vía Circunvalación y todas sus áreas aledañas, el corregimiento de La Arena y algunos sectores de Monagrillo.

Este proceso tendrá una duración aproximada de tres días, y una vez culminado, se procederá con la desinfección del segundo sector, que comprende el resto de Chitré, Llano Bonito, el resto de Monagrillo, San Juan Bautista y el centro de la ciudad, en fecha que aún no se ha anunciado.

Ante este panorama, indicó Ibarra, los tanques de abastecimiento de agua deberán mantenerse operativos durante los días del carnaval, debido a que el sistema aún no estará en condiciones normales.

No obstante, las autoridades evalúan alternativas para los tanques ubicados en áreas donde tradicionalmente se realizan actividades de “mojadera”, como el Parque Centenario en Chitré y la Plaza de Monagrillo.

En estos casos, se contempla el traslado de los tanques a otros puntos estratégicos, así como el aumento en la frecuencia de los camiones cisterna, con el objetivo de garantizar el suministro tanto a la población residente como a los miles de visitantes que llegan a la región durante las festividades.

