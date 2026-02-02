Nacional - 02/2/26 - 03:07 PM

Canciller inicia gira por Emiratos, Catar y Arabia Saudita

En Emiratos Árabes Unidos (EAU), Martínez-Acha participará en la Cumbre de Gobiernos 2026.

 

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, iniciará el martes en Dubái una gira por países del Golfo Pérsico con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover oportunidades de cooperación en áreas estratégicas.

Un comunicado de la Cancillería precisó este lunes que en Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Martínez-Acha participará en la Cumbre de Gobiernos 2026, que se celebra hasta el próximo viernes.

Esa cita “reúne a líderes, expertos y tomadores de decisiones de todo el mundo para impulsar la cooperación internacional, identificar soluciones a los principales desafíos globales y desarrollar herramientas, políticas y modelos para la gobernanza del futuro”, dijo la Cancillería.

En el marco de ese evento y en su calidad de presidente pro tempore del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el canciller panameño participará en una edición especial de la Décima Conferencia de Cooperación Internacional titulada ‘Más de 30 años de cooperación en el Gran Caribe’, enfocada en resaltar los avances y proyecciones de la cooperación regional.

Durante una visita a Doha, capital de Catar, Martínez-Acha sostendrá reuniones con autoridades locales y desarrollará una agenda centrada en la atracción de inversiones y temas culturales y educativos.

Como última escala de la misión oficial, en Riad, capital del Reino de Arabia Saudita, país en el que Panamá abrió recientemente su embajada, como parte del fortalecimiento de su presencia diplomática en Medio Oriente, indicó la misiva oficial sin precisar fechas.

“Con esta misión, Panamá reafirma su compromiso con una política exterior activa y orientada a posicionarse como un puente entre los países árabes y América Latina”, agregó la misiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. EFE

 

