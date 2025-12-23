Nacional - 23/12/25 - 03:53 PM

Vienen inscripciones de reválidas: Chequea fechas, costos y lo que deben hacer

La inscripción al Programa de Recuperación Académica se realizará del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

 

Por: Redacción / Crítica -

Para miles de estudiantes que no lograron pasar todas sus materias, todavía hay chance de ponerse al día. 

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que la inscripción al Programa de Recuperación Académica se realizará del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, un proceso clave para no perder el año escolar.

La información fue dada a conocer por la viceministra académica de Educación, Agnes De León de Cotes, quien explicó que cada estudiante podrá inscribir hasta tres asignaturas reprobadas, con un costo de $7.00 por cada materia

Un sacrificio que muchas familias asumen con la esperanza de ver a sus hijos avanzar y no quedarse rezagados.

De León de Cotes señaló que el listado de los colegios habilitados para la reválida ya está disponible y puede consultarse en la página web oficial del Meduca, para que los acudientes revisen con tiempo dónde deben hacer el trámite.

En cuanto al personal docente, la viceministra aclaró que los profesores contratados para el proceso de recuperación deben formar parte del banco de elegibles, aunque también se invitará a docentes no permanentes, con el objetivo de cubrir la demanda y garantizar el desarrollo del programa.

Además, hizo un llamado directo a los padres de familia: si durante las vacaciones se trasladan a otra región educativa, pueden realizar la inscripción del estudiante en esa región, evitando así perder el cupo o retrasar el proceso.

Las clases del Programa de Recuperación Académica se impartirán del 5 de enero al 6 de febrero, mientras que los exámenes finales se aplicarán del 9 al 11 de febrero

 

