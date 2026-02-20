Viernes de chen chen. Gobierno adelanta el décimo

El Gobierno arrancó el día soltando la primera partida del Décimo Tercer Mes 2026. Aunque ese pago suele verse en abril, esta vez lo adelantaron. Desde temprano, más de 200 mil funcionarios públicos comenzaron a recibir el depósito.

Es un tercio del salario mensual, tal como lo establece el esquema actual. Si alguien gana 900 dólares, hoy estaría cobrando 300 dólares en esta primera vuelta. Ya no es como antes, cuando el monto variaba y algunos apenas llegaban a 170 balboas.

Siga alguna recomendaciones para que el dinero le resulte más productivo:

Primero, separa una parte apenas cobre. Aunque sea 10% o 20%, sácalo de la cuenta principal y muévelo a ahorro. Si no lo ves, no lo gastas. Ese colchón puede salvarte en una urgencia médica o cuando el carro decida dañarse sin avisar.

Segundo, si tienes deudas pequeñas con intereses altos, considera bajarlas. Tarjetas o préstamos rápidos suelen comerse el salario con intereses. Pagar una parte ahora te puede liberar presión en los próximos meses.

Tercero, piensa en lo que viene. Uniformes, útiles, matrículas, recibos atrasados. El movimiento escolar y los gastos del hogar no esperan. Si organizas el Décimo con lista en mano, evitas compras impulsivas que después pesan.

Cuarto, evita comprometer todo en celebraciones o compras emocionales. Está bien darse un gusto, pero que no sea el 100%. Un equilibrio siempre deja mejor sabor que una resaca financiera.

Y por último, si puedes, abre una cuenta de ahorro formal. No guardes todo en efectivo en casa. Tener historial bancario también ayuda más adelante si necesitas crédito o financiamiento.

La clave no es cuánto te cayó. Es cuánto logras conservar cuando pase la emoción del depósito.