Vigilancia por lluvias significativas del 1 al 4 de octubre

El Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias significativas que estará vigente del 1 al 4 de octubre en todo el territorio nacional y en diversas zonas comarcales.

De acuerdo con el pronóstico climático, se esperan aguaceros y tormentas de moderadas a muy fuertes, con alta probabilidad de generar acumulados importantes de lluvia. Estos podrían provocar diversos impactos, tales como:

-Inundaciones urbanas y rurales.

-Deslizamientos de tierra.

-Crecidas y desbordes de ríos.

-Calles anegadas.

-Caída de árboles.

Se estiman acumulados diarios entre 50 y 100 milímetros, con montos puntualmente superiores en las áreas marcadas en rojo del mapa oficial (Ver ilustración) . En el resto del país, se esperan acumulados entre 20 y 60 milímetros.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles emergencias.

