Vigilancia por lluvias significativas del 1 al 4 de octubre
El Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias significativas que estará vigente del 1 al 4 de octubre en todo el territorio nacional y en diversas zonas comarcales.
De acuerdo con el pronóstico climático, se esperan aguaceros y tormentas de moderadas a muy fuertes, con alta probabilidad de generar acumulados importantes de lluvia. Estos podrían provocar diversos impactos, tales como:
-Inundaciones urbanas y rurales.
-Deslizamientos de tierra.
-Crecidas y desbordes de ríos.
-Calles anegadas.
-Caída de árboles.
Se estiman acumulados diarios entre 50 y 100 milímetros, con montos puntualmente superiores en las áreas marcadas en rojo del mapa oficial (Ver ilustración) . En el resto del país, se esperan acumulados entre 20 y 60 milímetros.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles emergencias.