Nacional - 01/10/25 - 12:28 PM

Vigilancia por lluvias significativas del 1 al 4 de octubre

De acuerdo con el pronóstico climático, se esperan aguaceros y tormentas de moderadas a muy fuertes, con alta probabilidad de generar acumulados importantes de lluvia.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias significativas que estará vigente del 1 al 4 de octubre en todo el territorio nacional y en diversas zonas comarcales.

De acuerdo con el pronóstico climático, se esperan aguaceros y tormentas de moderadas a muy fuertes, con alta probabilidad de generar acumulados importantes de lluvia. Estos podrían provocar diversos impactos, tales como:

-Inundaciones urbanas y rurales.

-Deslizamientos de tierra.

-Crecidas y desbordes de ríos.

-Calles anegadas.

Te puede interesar

CSS usa 37 mamógrafos e ia para detección temprana de cáncer

CSS usa 37 mamógrafos e ia para detección temprana de cáncer

 Octubre 01, 2025
Paradas de buses se convierten en vertederos en Alto de Los Lagos

Paradas de buses se convierten en vertederos en Alto de Los Lagos

 Octubre 01, 2025
Estudio revela alto costo económico de violencia contra la mujer

Estudio revela alto costo económico de violencia contra la mujer

 Octubre 01, 2025
Oncológico suena las alarmas por recorte en presupuesto

Oncológico suena las alarmas por recorte en presupuesto

 Octubre 01, 2025
Moltó asegura transparencia ante citación por la mina de Donoso

Moltó asegura transparencia ante citación por la mina de Donoso

 Octubre 01, 2025

-Caída de árboles.

Se estiman acumulados diarios entre 50 y 100 milímetros, con montos puntualmente superiores en las áreas marcadas en rojo del mapa oficial (Ver ilustración) . En el resto del país, se esperan acumulados entre 20 y 60 milímetros.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles emergencias.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas