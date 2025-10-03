Violencia doméstica cuesta $4,700 a víctimas en Panamá

El Ministerio de la Mujer y el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá presentaron un estudio que analizó el impacto económico de la violencia doméstica y los femicidios.

Ana Patiño, de la Facultad de Economía, mencionó que el 80% de los gastos asociados a la violencia doméstica se van en el área de la salud y, de no ser por los 17 Centros Integrales de Atención del Ministerio de la Mujer, las víctimas tendrían que asumir el costo directamente.

“Estos gastos rondan entre los 4,700 dólares que el estado pone a través de su presupuesto para que las víctimas puedan sobrellevar semejante crisis”, manifestó Patiño a los medios de comunicación.

De acuerdo con los resultados, los gastos son más altos en las áreas rurales, debido a los traslados y hospedajes y alimentación.

Mientras que, en las zonas urbanas, las víctimas registran gastos por la salida forzada del hogar y la búsqueda de un refugio.

De acuerdo con el estudio, en los últimos cinco años, el país ha registrado 106,523 denuncias por violencia doméstica.

Y según Niurka Palacio, ministra de la Mujer, solo en el 2025 se reportaron 10 mil denuncias por violencia doméstica y 10 femicidios, hasta agosto; además de tres casos por investigación.

En marco de la presentación del estudio, Palacio y el decano de la Facultad de Economía, Rolando Gordón, firmaron un Memorándum de Entendimiento que busca unir esfuerzos para desarrollar proyectos de investigación, programas de capacitación, campañas de sensibilización y acciones conjuntas que permitan avanzar en la prevención de la violencia de género.

Palacio destacó que la formalización de esta alianza busca dar respuesta a las necesidades de comprender y enfrentar el impacto de la violencia doméstica y femicidios en Panamá y perfeccionar los métodos de prevención de estos flagelos.