Panamá se cierra a exportar tiburones y raya desde 2026

Panamá puso mano dura con los tiburones y las rayas.

Desde el 1 de enero de 2026, ninguna de estas especies podrá salir del país.

El Ministerio de Ambiente (@MiAMBIENTE) anunció que aplica una cuota cero de exportación.

Eso significa: nada de exportaciones comerciales, ni productos, ni partes, ni derivados de tiburones o rayas listadas en los Apéndices de CITES.

La idea es clara: protegerlas, darles tiempo y frenar la presión del comercio internacional.

También buscan monitorear mejor las poblaciones y tener control sobre lo que pasa con estas especies.

Solo hay excepciones: usos científicos, médicos, educativos o para leyes y procesos judiciales.

Pero todo con permisos formales de MiAMBIENTE, nada de salirse del marco legal.

El tiburón azul, por ejemplo, entra en la medida de forma preventiva. Se busca que la especie recupere sus números y se evite que siga bajando.

La medida se mantendrá hasta que haya suficiente investigación y control efectivo sobre las especies y su comercio.



Panamá notificó oficialmente a CITES y al mundo sobre esta decisión.

Esto forma parte de los compromisos internacionales y del marco legal ambiental del país.

El objetivo es uno solo: conservar la biodiversidad marina y usar los recursos de manera responsable.