Nacional - 20/1/26 - 12:10 PM

Atraca en el home port de Colón un crucero con más de 1,500 pasajeros

La embarcación arribó con 1,668 pasajeros y 1,146 tripulantes, procedente de Puerto Limón, Costa Rica.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

La provincia de Colón sigue promocionándose como punto de turismo con la llegada de cruceros.

A la costa atlántica llegó por primera vez el moderno crucero Brillant Lady, de la línea Virgin Voyages.

Este crucero atracó en el home port de la Terminal 2 en la ciudad de Colón, y el mismo llega dentro de la temporada de cruceros.

La embarcación arribó con 1,668 pasajeros y 1,146 tripulantes, procedente de Puerto Limón, Costa Rica, y continuará su itinerario hacia Cartagena, Colombia, como parte de una ruta internacional que incluye Miami, Costa Maya, Puerto Limón, Colón, Cartagena y Oranjestad (Aruba).

Se espera que este tipo de arribo reafirme la importancia de la temporada de cruceros como motor de dinamización económica, beneficiando al comercio, transporte, gastronomía y servicios turísticos locales.

Además, con la llegada de estos cruceros se busca posicionar a Colón como un punto estratégico dentro de las rutas del Caribe.

De igual manera, se busca generar el auge económico para los pequeños y medianos comerciantes.

Con la llegada de estos cruceros también esperan dar a conocer su gastronomía, artesanías y otros servicios.

El Brillant Lady, que inició operaciones en agosto de 2025, cuenta con 16 pisos, 1,408 cabinas y 277,20 metros de longitud, reflejando el potencial del puerto colonense para recibir embarcaciones de alto nivel.

 

