Investigación criminal por explosiones en Villas Ariza

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación de oficio tras el grito de auxilio de los moradores quienes denuncian que detonaciones de una obra están demoliendo su paz y sus hogares.



Los afectados son residentes de Vista del Rocío, Princesa de Gales, Villa Alegría, La Alhambra y Villa Zaita

El documento emitido por el Ministerio Público indica que se investiga a la empresa responsable por la presunta ejecución de explosiones que no solo estarían causando perjuicios a los residentes y posibles afectaciones ambientales en la zona.

Las autoridades han ordenado diligencias inmediatas para verificar los hechos en el terreno y recolectar las evidencias necesarias que permitan determinar si existe una responsabilidad penal por el daño causado a la comunidad.

Para los vecinos, esta intervención judicial es una carrera contra el reloj. Mientras la Fiscalía Superior de Ambiente evalúa el terreno, las familias reportan que con cada estallido el peligro aumenta, con paredes que ceden y pisos que se fracturan.

