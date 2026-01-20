Nacional - 20/1/26 - 09:36 AM

Investigación criminal por explosiones en Villas Ariza

Mientras la Fiscalía Superior de Ambiente evalúa el terreno, las familias reportan que con cada estallido el peligro aumenta,

 

Por: Redacción / Crítica -

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación de oficio  tras el grito de auxilio de los moradores quienes denuncian que detonaciones de una obra están demoliendo su paz y sus hogares.

Los afectados son residentes de Vista del Rocío, Princesa de Gales, Villa Alegría, La Alhambra y Villa Zaita

El documento emitido por el Ministerio Público indica que se investiga a la empresa responsable por la presunta ejecución de explosiones que no solo estarían causando perjuicios a los residentes y posibles afectaciones ambientales en la zona. 

Las autoridades han ordenado diligencias inmediatas para verificar los hechos en el terreno y recolectar las evidencias necesarias que permitan determinar si existe una responsabilidad penal por el daño causado a la comunidad.

Para los vecinos, esta intervención judicial es una carrera contra el reloj. Mientras la Fiscalía Superior de Ambiente evalúa el terreno, las familias reportan que con cada estallido el peligro aumenta, con paredes que ceden y pisos que se fracturan.
 

 

 

Te puede interesar

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Enero 20, 2026
Investigación criminal por explosiones en Villas Ariza

Investigación criminal por explosiones en Villas Ariza

 Enero 20, 2026
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

 Enero 20, 2026
Padres madrugan y hacen largas filas por un cupo en el Rubiano

Padres madrugan y hacen largas filas por un cupo en el Rubiano

 Enero 20, 2026
Vuelco de camión con cemento forma tranque en el Centenario

Vuelco de camión con cemento forma tranque en el Centenario

Enero 20, 2026

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida de Yo Soy Panamá Norte (@yosoypanamanorte)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján

Femicida tenía arsenal en su casa en Arraiján
Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido

Se echan a uno por violentas rencillas en Las Mañanitas; otro está herido
Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera

Un muerto y un herido grave tras vuelco en la autopista Arraiján-La Chorrera
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos