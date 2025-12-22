Nacional - 22/12/25 - 02:08 PM

Vuelo de repatriación se retrasa por falta de documentación

El canciller reiteró que Panamá mantiene su disposición al diálogo, pero subrayó que los procedimientos deben cumplirse como lo establece la normativa internacional.

 

Por: Redacción / Crítica -

El vuelo de repatriación voluntatia de venezolanos previsto para este día fue reprogramado, confirmó el canciller Javier Martínez H., debido a documentación incompleta por parte de Venezuela.

Según explicó, los permisos necesarios para el sobrevuelo y aterrizaje aún no han sido formalizados, lo que impide que la operación se realice conforme a los acuerdos establecidos.

“Nuestro consulado en Caracas está haciendo las gestiones necesarias para que el vuelo se dé lo más pronto posible”, aseguró.

De acuerdo a la estadística ya se han realizado 59 vuelos de repatriación de migrantes, los cuales en su mayoría ingresaron a Panamá por la selva del Darién.

 

 

