Nacional - 16/1/26 - 12:17 PM

¡Vuelve a casa! Panamá logra liberar a panameño detenido en Venezuela

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá respiró aliviada. Javier Olmedo Núñez, ciudadano panameño que estaba detenido de forma arbitraria en Venezuela, ya fue liberado. 

La noticia provocó un alivio. Fueron días de presión, llamadas, gestiones silenciosas y trabajo diplomático sin descanso.

Desde que se conoció el caso, el presidente José Raúl Mulino tomó el tema como prioridad. No lo dejó correr. Dio la orden clara: mover todo lo que hubiera que mover, tocar todas las puertas posibles, sin protagonismos pero con firmeza. Y así se hizo.

La Cancillería se activó de inmediato. La Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, encabezada por el embajador Eloy Alfaro, empujó el tema en los espacios multilaterales.

En Caracas, el Servicio Consular panameño no soltó el caso ni un solo día. Acompañamiento humano, seguimiento constante y presión diplomática, hasta que se logró el objetivo.

En el camino hubo apoyos clave. Panamá reconoció la solidaridad de María Corina Machado, el rol discreto pero efectivo del Estado de Qatar, y el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuyo acompañamiento fue determinante en este proceso humanitario.

Hoy, con Olmedo Núñez libre, el Gobierno panameño reafirma su línea: defender a sus ciudadanos donde estén, sin titubeos, y mantener como bandera la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. Esta vez, la diplomacia funcionó. Y el panameño vuelve a casa.

