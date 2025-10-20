¡Vuelve la suerte! Segundo sorteo de la Lotería Fiscal el 30 de octubre

¡La suerte está de regreso! La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el próximo 30 de octubre, como parte de su campaña para incentivar la cultura tributaria entre los ciudadanos y premiar a quienes solicitan su factura al momento de comprar.



Para participar, los consumidores tienen hasta el 23 de octubre para depositar sus facturas en las urnas habilitadas en centros comerciales afiliados y en todas las oficinas provinciales de la DGI.

Requisitos para participar:

Las facturas deben haber sido emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

Cada sobre debe contener al menos cinco (5) facturas originales y legibles.

Debes incluir en el sobre tu nombre completo, número de cédula y teléfono de contacto.

Se aceptan facturas de uno o varios comercios.

Premios del sorteo:

5 ganadores de B/.10,000.00

10 ganadores de B/.5,000.00

10 ganadores de B/.1,000.00

La DGI recordó que esta iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana en el cumplimiento tributario y fomentar buenas prácticas fiscales en el país.