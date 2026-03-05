Cobre Panamá abre espacio interactivo en Colón 2000 para dialogar sobre minería y ambiente

La empresa Cobre Panamá inauguró un espacio interactivo en el Centro Comercial Colón 2000, donde presentará información detallada sobre sus procesos operativos y la gestión ambiental del proyecto. La actividad, bierta al público en general, empezó el 27 de febrero y se desarrollará hasta el 8 de marzo.

Durante estos días, los visitantes podrán conocer cómo funcionaban las operaciones cuando el proyecto estaba activo, interactuar con una maqueta sobre el uso responsable del agua y acceder a explicaciones técnicas sobre los distintos componentes de la mina.

Uno de los principales atractivos del espacio es “CoCo”, un asistente de inteligencia artificial diseñado para responder en tiempo real preguntas relacionadas con minería, ambiente, aspectos técnicos y económicos del proyecto. La herramienta busca ofrecer información directa y accesible a quienes deseen profundizar en el tema.

Más que una exhibición, la iniciativa ha sido concebida como un punto de encuentro para promover el diálogo abierto, aclarar dudas y escuchar inquietudes de la ciudadanía sin intermediarios.

La actividad se enmarca en la conmemoración de los 174 años de fundación de la provincia de Colón, fecha emblemática para la región. Con su presencia en uno de los principales centros comerciales de la ciudad, la empresa busca acercar información a la comunidad colonense.

“Nada sustituye la conversación directa. Queremos que las personas pregunten todo lo que necesiten saber y que se lleven respuestas claras. El diálogo abierto es la base de cualquier relación de confianza”, expresó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Con esta iniciativa, la empresa señala que continúa ampliando espacios de conversación directa en distintas regiones del país, fortaleciendo un modelo de comunicación basado en la transparencia y el acceso a la información.