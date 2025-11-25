Vuelven las inundaciones a la ciudad de Colón tras intensas lluvias

Los residentes de la ciudad de Colón, ubicada en la costa caribeña de Panamá, se han visto nuevamente afectados por las intensas lluvias que azotan la región. Esta mañana, vecinos y autoridades locales se reunieron para evaluar la situación, ya que las lluvias han provocado una nueva serie de inundaciones en varias zonas de la ciudad.

Las áreas más perjudicadas incluyen la avenida Meléndez y una porción de la avenida Central, específicamente en las calles 2, 3, 4, 5, 6 y 7, donde el agua cubrió completamente las calles e ingresó a las plantas bajas de varios edificios residenciales y comerciales.

Kenisha Vega, una residente de 27 años que vive en la calle 3, relató cómo las aguas comenzaron a subir desde la noche del lunes y continuaron hasta la madrugada del martes, inundando rápidamente las principales vías de la ciudad. "No sabemos cuándo esto se va a solucionar, porque cada vez que llueve, no puedo dormir pensando que el agua podría llegar a mi apartamento", comentó preocupada.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) señaló que, a pesar de que los niveles de agua aumentaron, las autoridades lograron estabilizar la situación en gran parte de la ciudad.

A través de un comunicado, indicaron que las bombas de drenaje están funcionando a su máxima capacidad para evacuar el agua acumulada. Sin embargo, la presencia de una gran cantidad de basura en las calles sigue siendo un desafío para el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes de Colón, quienes exigen soluciones inmediatas para evitar que las lluvias continúen afectando a la ciudad. Muchos reclaman un mejor mantenimiento de los sistemas de drenaje y la limpieza de las alcantarillas, que se encuentran obstruidas por desechos sólidos.

